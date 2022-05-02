В Германии нет боеприпасов к ЗСУ "Гепард" на поставки Украине

В ФРГ проблемы при передаче Украине ЗСУ Gepard 1A2.

Кстати, эти зенитные самоходные установки сняты с вооружения армии Германии свыше двадцати лет назад и сегодня для них просто-напросто нет снарядов.

Компания Krauss-Maffei Wegmann (где хранятся эти зенитные установки) предложила передать киевскому режиму полсотни Gepard 1A2 и тут случилось непредвиденное.

Оказалось, что боеснарядов для установок просто нет. Самоходная "зенитка" оснащена 35-мм пушками Oerlikon GDF под снаряд 35х228 миллиметров, который выпускает Швейцария. Но та отказывается поставлять вооружение странам, на территории которых действующий военный конфликт.

Немцы вроде бы договорились с Бразилией на поставку 300 тыс. снарядов к Oerlikon и ведут переговоры с Иорданией и Катаром еще на 150 тыс. снарядов. Но появилась очередная проблема - подготовка экипажей.

Недаром Gepard считалась весьма сложной машиной, подготовка операторов занимает несколько месяцев. И это немцев, привыкших в технике НАТО, а не украинцев, которые эту технику видят в первый раз. Установки и так устарели, а с неподготовленным экипажем они просто бесполезны.

У Gepard 1A2 дальность стрельбы до пяти километров, "потолок" - до 4 км, РЛС "видит" цели на дальности до 18 километров. Но ЗСУ не "умеет" бороться с современными воздушными угрозами. Зачем это вооружение Киеву, никто не знает, даже ВСУ затрудняются ответить, но радостно принимают технику.