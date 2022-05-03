Захваченный на "Азовстали" канадский генерал оказался "важной шишкой"

Генерал Тревор Кадьё (Trevor John Cadieu), захваченный российскими войсками при попытки бегства из подвалов "Азовстали", был командующим Канадскими сухопутными войсками.

Засевшие в катакомбах под мариупольским сталелитейным комбинатом "Азовсталь" националисты устроили провокацию, пытаясь скрыть попытку бегства канадского генерала. После захвата высокопоставленного иностранного военного подразделениями ВС РФ стало понятно, почему для его спасения было приложено столько усилий.

Как сообщают СМИ, генерала зовут Тревор Кадьё. Семь месяцев назад он был назначен на должность командующего Канадскими сухопутными войсками, но перед инаугурацией оказался замешан в сексуальном скандале. В домогательствах, которые произошли ещё в 1994 году, его обвинила бывшая сослуживица. Генерал назвал обвинения ложными, но в апреле 2022 года уволился с военной службы.

Военные аналитики уверены, что скандальная отставка являлась прикрытием операции по отправке опытного генерала на помощь украинским националистам.

Высокопоставленный наёмник пытался вырваться из окружения на "Азовстали" несколько раз. Именно для этого Запад настаивал на гуманитарных коридорах для выхода гражданских: среди них покинуть катакомбы должны были иностранные специалисты.