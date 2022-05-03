Пентагон признал, что обучает военных ВСУ: "200 артиллеристов и это не всё"

Пентагон вплотную занимался обучением солдат украинской армии обращаться с поставляемым в Незалежную оружием, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, речь идёт о гаубицах М777, которые США передаёт Украине. Как подчеркнул Кирби, из 90 обещанных единиц вооружения, Киеву поставили уже 70.

Вместе с тем, более 170 украинских солдат обучили, как использовать их в бою.

"Ещё более 50 человек должны закончить обучение сегодня. Так что это даст более 200 украинских артиллеристов, обученных работе на M777", — заявил Кирби в ходе брифинга.

Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что "это не всё" и 3 мая ещё 50 с лишним бойцов ВСУ прибудут на одну из тренировочных площадок для того, чтобы начать обучение.