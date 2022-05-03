На Харьковщине обнаружен крупный схрон с иностранным вооружением

В Изюмском районе Харьковской области росгардейцы обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами украинской диверсионной группы.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что в опорном пункте были найдены два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.

Кроме того, в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

Отмечается, что схрон находился в лесном массиве.

В сообщении говорится, что украинский националисты планировали внезапное нападение на колонну российских войск, а благодаря разведывательно-поисковому мероприятию, росгвардейцам удалось предотвратить диверсию.