Эрдоган объявил о проекте, который поможет сирийцам вернуться домой

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готовиться к созданию специального проекта, который позволит сирийцам вернуться в безопасные зоны Сирии.

По его словам, новый проект может обеспечить возвращение одного миллиона сирийцев. Он также подчеркнул, что с 2016 года Турция уже смогла помочь почти 500 тысячам сирийцев вернуться в безопасные зоны своей страны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара закрывает своё небо для полётов российских самолётов, которые направляются в Сирию. При этом он отметил, что страна не будет присоединяться к западным санкциям против России.