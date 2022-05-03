Шурыгин: Перелом на Донбассе произойдет в течение двух недель

ВСУ хочет истощить Вооружённые силы РФ в оборонительных боях.
В этом уверен военный аналитик Владислав Шурыгин.
По его словам, пока ВС РФ еще не пробили оборону ВСУ, чтобы выйти на оперативный простор, однако уже приближаются к захвату важных транспортных объектов. Идёт всё нелегко — боевики вложили в эту оборону всё, что у них было.
Стратегический замысел националистов — остановить и истощить ВС РФ и силы ДНР. Но бандеровцы несут очень серьёзные потери, а боеспособность ВСУшников постоянно понижается.
"В течение пары недель должен произойти определенный перелом, по крайней мере, на Донбассе", — уверен Шурыгин.
Помимо этого, после выхода гражданского населения с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, окруженные украинские военные или сдадутся, или получат массированные удары артиллерией больших калибров, подытожил эксперт.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.