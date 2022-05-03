Захваченный на "Азовстали" канадский генерал — бомба для Запада

Мы уже сообщали, что с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе пытался убежать канадский генерал Тревор Джон Кадье.

В СМИ рассказывают, что высокопоставленный офицер попытался вырваться с комбината 1 мая.

Есть мнение, что именно для этого Запад и организовал всю затею с гумкоридорами для гражданского населения. Чтобы под видом беженцев дать "раствориться" иностранцам-наёмникам.

А вот сам факт наличия генерала среди неонацистского полка "Азов"* — это бомба для западного мира. Генерал, метивший в кресло канадского главнокомандующего, среди нацистов — сильное потрясение многих устоев.

Но при правильной подаче СМИ и политиков — это еще и беспроигрышный пиар-ход для своей аудитории.

Помимо этого, кроме самого Кадье в катакомбах завода должны находиться и другие зарубежные специалисты. Иначе, чем объясняется столь настойчивое желание Запада эвакуировать “мирных граждан". Ибо ради простых гражданских США и Европа пальцем о палец не ударили бы.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.