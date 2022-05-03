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Автор Елена Ивченко

МО РФ: армия России и ДНР громят на "Азовстали" позиции "Азова"* и ВСУ

Силовые структуры

Представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев сообщил, что бойцы батальона "Азов"* и военнослужащие ВСУ заблокированные на "Азовстали", воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции.

МО РФ: армия России и ДНР громят на "Азовстали" позиции "Азова"* и ВСУ

"Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории "Азовстали". Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода", — проинформировали МО РФ.

По сообщению российского оборонного ведомства в настоящее время ВС РФ и подразделения ДНР начали уничтожать украинские позиции при помощи артиллерии и авиации.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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