МО РФ: армия России и ДНР громят на "Азовстали" позиции "Азова"* и ВСУ

Представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев сообщил, что бойцы батальона "Азов"* и военнослужащие ВСУ заблокированные на "Азовстали", воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции.

"Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории "Азовстали". Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода", — проинформировали МО РФ.

По сообщению российского оборонного ведомства в настоящее время ВС РФ и подразделения ДНР начали уничтожать украинские позиции при помощи артиллерии и авиации.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.