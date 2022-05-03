Украина заблокировала стеной из блоков крупнейший погранпереход с Приднестровьем

Украинские военные ограничили движение на ключевом погранпереходе с непризнанным Приднестровьем "Кучурган". Об этом рассказали местные журналисты.

Как написали в "Новости Приднестровья", для блокировки перехода ВСУ использовали бетонные блоки. Стену из них установили на мосту через реку, которая находится между Украиной и Приднестровьем. Известно, что с этим регионом Киев закрыл границу 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье на территории радиотелецентра предотвратили теракт. В результате нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой.