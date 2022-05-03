Политолог Бычков: военными действиями на Украине Запад хочет уничтожить русских

Запад прямо заинтересован в затягивании украинского конфликта. Таким мнением поделился политолог Алексей Бычков.

Эксперт отметил, что мир не нужен и нынешним киевским властям, потому что они всеми своими действиями показывают, что не стараются решить конфликт дипломатическим путём, уклоняются от переговоров и вовсе не стремятся заключить мирный договор.

Политолог уверен, что украинское руководство послушно выполняет задачу, которую поставили перед ним западные кураторы.

"Есть четкая поставленная задача кураторами правительства в Киеве — ведение войны и уничтожение как можно больше славян, русских. Цель этой компании подорвать внутриполитическую ситуацию, как на Украине, так и в России", — сказал Бычков в интервью "Аргументам недели".

По мнению политолога, Запад делает всё возможное, чтобы ухудшить положение дел на Украине, поддерживая противостояние. Этим можно объяснить постоянные поставки оружия Киеву западными странами.