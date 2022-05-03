Стоун: США способны устроить в Донбассе ядерную провокацию и обвинить в ней РФ

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что Штаты могут организовать провокацию в Донбассе и применить на территории региона ядерное оружие. Об этом деятель искусства написал в социальных сетях.

"Не формируют ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев?" — задался вопросом режиссёр.

По его мнению, в этом случае мировая общественность по привычке обвинит в трагедии Москву. Как отметил Стоун, американские власти ведут в отношении России информационную войну.

Ранее Стоун назвал Украину стратегически важным для Вашингтона государством. По словам режиссёра, таким образом США пытаются противостоять РФ.