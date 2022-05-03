Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что Штаты могут организовать провокацию в Донбассе и применить на территории региона ядерное оружие. Об этом деятель искусства написал в социальных сетях.
"Не формируют ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев?" — задался вопросом режиссёр.
По его мнению, в этом случае мировая общественность по привычке обвинит в трагедии Москву. Как отметил Стоун, американские власти ведут в отношении России информационную войну.
Ранее Стоун назвал Украину стратегически важным для Вашингтона государством. По словам режиссёра, таким образом США пытаются противостоять РФ.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.