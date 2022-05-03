Пентагон: Китай намерен подготовить армию к захвату Тайваня

Руководитель Комитета начальников штабов ВС Штатов Марк Милли предупредил, что китайские власти планируют за пять лет подготовить армию к вторжению на Тайвань.

"Это не то же самое, что утверждать, что он действительно пытается осуществить вторжение, но он (Китай. — Прим. ред.) намерен получить возможности для захвата Тайваня", — сказал Милли во время выступления перед сенатским Комитетом по ассигнованиям Конгресса.

Вместе с этим генерал назвал цели Пекина крайне сложными. Однако глава комитета не стал отрицать способность властей КНР успешно подготовить военных.

Ранее американские власти призвали не сравнивать конфликт на Украине и ситуацию на Тайване. Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби.