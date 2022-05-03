Макрон попросил Путина продолжить эвакуацию мирных жителей с завода "Азовсталь"

Французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным затронул тему происходящего в Мариуполе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, Макрон попросил позволить дальнейшую эвакуацию мирных жителей с завода "Азовсталь". Уточняется, что этот вопрос особенно волнует президента Франции сейчас.

Ранее в Кремле также раскрыли подробности сегодняшнего диалога между Путиным и Макроном. По информации пресс-службы российского президента, Владимир Путин сказал коллеге из Франции о том, что российские власти открыты для продолжения диалога с Украиной.