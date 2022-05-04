Минобороны: в ВС Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Внезапная проверка сил реагирования стартовала в Вооружённых силах Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

По данным ведомства, во время проверки воинские части и подразделения будут отрабатывать приведение в боевую готовность и марш в назначенные районы. Кроме того, военные поучаствуют в тренировках по выполнению учебно-боевых задач.

"Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций", — отметили в Минобороны.

При этом подчёркивается, что ВС Белоруссии будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил планируется постоянно наращивать. Власти республики хотят проверить способность армии противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.

В Минобороны Белоруссии пояснили: мероприятия не несут никакой угрозы для соседних стран и европейского общества. Граждан предупредили, что на дорогах общего пользования появится "значительное количество" военной техники.