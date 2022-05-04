Внезапная проверка сил реагирования стартовала в Вооружённых силах Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
По данным ведомства, во время проверки воинские части и подразделения будут отрабатывать приведение в боевую готовность и марш в назначенные районы. Кроме того, военные поучаствуют в тренировках по выполнению учебно-боевых задач.
"Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций", — отметили в Минобороны.
При этом подчёркивается, что ВС Белоруссии будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил планируется постоянно наращивать. Власти республики хотят проверить способность армии противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.
В Минобороны Белоруссии пояснили: мероприятия не несут никакой угрозы для соседних стран и европейского общества. Граждан предупредили, что на дорогах общего пользования появится "значительное количество" военной техники.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.