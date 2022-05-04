Киев: Украина пойдёт на мирное соглашение только при разделе территории России

Киев пойдёт на мирное соглашение с Москвой только в двух случаях: частичном или полном разделе территории России.

Это заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Высокопоставленный офицер Украины поясняет, что первый вариант — это разделение РФ на несколько частей. Во втором варианте генерал "допускает" относительное сохранение целостности России при смене её руководства. Здесь новому руководителю надо покаяться и сказать, что Россия ни при чем, это "всё он".

В этом же случае Москва обязана отдать все "оккупированные" земли — от Кенигсберга, некогда принадлежащего Германии, до японских островов, фантазирует Буданов.

Многие в военно-политическом руководстве РФ это знают, в интервью "НВ" сказал военный.

"Не беспокойтесь, Украина победит", — также обещает Буданов.

Этот эксперт уже не впервые пророчит скорую "перемогу". К примеру, пару недель назад Буданов в прямом эфире уверял всех, что Мариуполь будет деблокирован и освобождён.

А заявленный им ультиматум по расчленению РФ будем принимать, как западную угрозу.