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Автор Мария Карева

RusVesna: спецгруппа "О" ведёт разведку дроном перед наступлением на Лиман

Силовые структуры

Группировка "Отважные" продолжает осуществлять наступление на Лиман (Красный Лиман. — Прим. ред.). Город находится на севере на севере оккупированной Киевом части ДНР.

Военные корреспонденты "Русской Весны" предоставили кадры работы группировки "Отважные" перед наступлением. Спецгруппа проводит разведку местности с помощью беспилотника. Сам периметр находится под контролем группы прикрытия.

Российские войска продолжают освобождать территории Украины в ходе военной спецоперации.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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