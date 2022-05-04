Группировка "Отважные" продолжает осуществлять наступление на Лиман (Красный Лиман. — Прим. ред.). Город находится на севере на севере оккупированной Киевом части ДНР.
Военные корреспонденты "Русской Весны" предоставили кадры работы группировки "Отважные" перед наступлением. Спецгруппа проводит разведку местности с помощью беспилотника. Сам периметр находится под контролем группы прикрытия.
Российские войска продолжают освобождать территории Украины в ходе военной спецоперации.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.