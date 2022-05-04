Соловьём продемонстрировал военный трофей из Мариуполя

Телеведущий Владимир Соловьёв на днях вернулся из Украины, где своими глазами увидел, как проходит российская спецоперация. Тележурналист побывал в Мариуполе.

Соловьёв вернулся оттуда не с пустыми руками, привезя трофейное оружие западного образца и продемонстрировав его в прямом эфире в ходе своего шоу.

Трофейное западное оружие, которое оказалось в руках ведущего — переносная противотанковая управляемая ракета производства Швеции и Британии Nlaw.

"Вот эта игрушечка. Вот здесь был прицел, рукоятка держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь", — рассказал Соловьев в эфире своего шоу.

Журналист отметил, что несмотря на эффективность западного вооружения, не стоит его переоценивать.

Ранее Соловьёв побывал в Мариуполе, встретившись там с главой ДНР Денисом Пушилиным.