Телеведущий Владимир Соловьёв на днях вернулся из Украины, где своими глазами увидел, как проходит российская спецоперация. Тележурналист побывал в Мариуполе.
Соловьёв вернулся оттуда не с пустыми руками, привезя трофейное оружие западного образца и продемонстрировав его в прямом эфире в ходе своего шоу.
Трофейное западное оружие, которое оказалось в руках ведущего — переносная противотанковая управляемая ракета производства Швеции и Британии Nlaw.
"Вот эта игрушечка. Вот здесь был прицел, рукоятка держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь", — рассказал Соловьев в эфире своего шоу.
Журналист отметил, что несмотря на эффективность западного вооружения, не стоит его переоценивать.
Ранее Соловьёв побывал в Мариуполе, встретившись там с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.