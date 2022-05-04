Запад представил новую версию того, как в России отпразднуют 9 мая.
The Times, ссылаясь на Центр оборонных стратегий Украины, уверяет, что РФ может 9 мая "прогнать" на военном параде по Красной Площади 500 военнопленных.
Аналитический Центр предупредил, что полтысячи захваченных боевиков могут "вынудить пройти через Красную площадь ради камер".
Иллюстрацией к статье издание поставило двух британских наёмников, захваченных в Мариуполе. Подписана иллюстрация так: "Британские бойцы Эйден Эслин и Шон Пиннер попали в плен в прошлом месяце в Мариуполе".
Остаётся только догадываться, пойдут ли вслед за пленными бандеровцами поливальные машины...
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.