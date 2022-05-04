The Times: Россия может 9 мая прогнать на параде Победы 500 военнопленных

Запад представил новую версию того, как в России отпразднуют 9 мая.

The Times, ссылаясь на Центр оборонных стратегий Украины, уверяет, что РФ может 9 мая "прогнать" на военном параде по Красной Площади 500 военнопленных.

Аналитический Центр предупредил, что полтысячи захваченных боевиков могут "вынудить пройти через Красную площадь ради камер".

Иллюстрацией к статье издание поставило двух британских наёмников, захваченных в Мариуполе. Подписана иллюстрация так: "Британские бойцы Эйден Эслин и Шон Пиннер попали в плен в прошлом месяце в Мариуполе".

Остаётся только догадываться, пойдут ли вслед за пленными бандеровцами поливальные машины...