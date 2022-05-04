Украинский пленный рассказал о человеческом отношении российских солдат

Один из сложивших оружие бойцов ВСУ рассказал, как к нему отнеслись российские военные. Он отметил, что солдаты ВС РФ проявляют исключительно доброе отношение к пленным, и призвал украинцев сдаваться. Минобороны РФ опубликовало соответствующие видео в своём Telegram-канале.

"Ребята меня вытащили… ваши ребята. Привели, посадили, дали вот эту курточку, говорят, она хоть мокрая, но хоть чуть-чуть от ветра… дали воды попить… Не бойтесь сдаваться, ребята. Здесь всё хорошо, человеческое отношение", — высказался он.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал о мародёрстве в рядах ВСУ. По его словам, бойцы разбирали дачи местных жителей на стройматериалы. Он уточнил, что приказы им отдавали командиры. Так солдаты ВСУ улучшали условия в своих блиндажах.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.