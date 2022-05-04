Опубликовано видео захвата украинского отряда штурмовиками "ЧВК Вагнера"

Продолжается штурм города Попасная в Луганской области. В интернете появился ролик, запечатлевший бой в частном секторе с захватом украинских военных.

Наступательные действия снимали с БПЛА, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, с российской стороны работают штурмовики "ЧВК Вагнера".

Группировка ВСУ, дислоцированная в Донбассе, ожесточенно сопротивляется в этом районе, поскольку прорыв обороны обернется тяжелыми последствиями для оставшихся здесь подразделений. На кадрах показано, как украинские военные укрываются в одноэтажном здании, откуда ведут огонь и бросают гранаты.

В результате непродолжительного боя оглушенные солдаты сдаются, снимают бронежилеты и поднимают руки. Несколькими группами пленных уводят с места захвата под конвоем освободителей Донбасса.