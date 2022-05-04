Союзные войска России и НМ Донецкой Народной Республики продолжают наступать в Славянском районе. В пресс-службе Управления НМ ДНР сообщили, что село Новосёловка освобождено от украинских националистов.
Силовики ВСУ пытались скрыться на территории объектов гражданской инфраструктурой. В одной из местных школ радикалы оборудовали огневые точки. Такая преступная тактика применяется ВСУ повсеместно, однако это не останавливает продвижение союзных войск.
"Теперь трупы украинских карателей лежат в непосредственной близости от здания школы", - сообщили военкоры "Русской весны".
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.