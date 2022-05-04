Союзные войска РФ и НМ ДНР освободили село Новосёловка под Славянском

Союзные войска России и НМ Донецкой Народной Республики продолжают наступать в Славянском районе. В пресс-службе Управления НМ ДНР сообщили, что село Новосёловка освобождено от украинских националистов.

Силовики ВСУ пытались скрыться на территории объектов гражданской инфраструктурой. В одной из местных школ радикалы оборудовали огневые точки. Такая преступная тактика применяется ВСУ повсеместно, однако это не останавливает продвижение союзных войск.