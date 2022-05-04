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Автор Мария Карева

Союзные войска РФ и НМ ДНР освободили село Новосёловка под Славянском

Силовые структуры

Союзные войска России и НМ Донецкой Народной Республики продолжают наступать в Славянском районе. В пресс-службе Управления НМ ДНР сообщили, что село Новосёловка освобождено от украинских националистов. 

Силовики ВСУ пытались скрыться на территории объектов гражданской инфраструктурой. В одной из местных школ радикалы оборудовали огневые точки. Такая преступная тактика применяется ВСУ повсеместно, однако это не останавливает продвижение союзных войск.

"Теперь трупы украинских карателей лежат в непосредственной близости от здания школы", - сообщили военкоры "Русской весны".

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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