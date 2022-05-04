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Автор Мария Карева

The Conversation: США и НАТО определились с военной стратегией на Украине

Силовые структуры

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон надеется на ослабление России. На данный момент Североатлантический альянс во главе с США пытается нанести ущерб российской армии на Украине, осуществляя поставки вооружения для ВСУ. Однако, по мнению экспертов издания The Conversation, американская тактика довольно рискованная. 

The Conversation: США и НАТО определились с военной стратегией на Украине

Аналитики не исключают, что некоторые страны НАТО не согласятся с мнением полного восстановления территориальной целостности Украины. Также не стоит забывать о возможном ядерном ударе в случае эскалации конфликта.

По мнению военного эксперта Майка Мартина, одной из главных задач стран коллективного Запада является успех в масштабной битве за Донбасс. Аналитик считает, что кульминация наступления произойдёт в ближайшие недели. После этого наступит период стагнации. 

Вторая важная задача Запада состоит в фактической интеграции ВСУ в оборонное пространство НАТО. В Польше уже начали создавать военные центры для обучения украинских военнослужащих по стандартам военно-политического блока.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато украина ллойд остин
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