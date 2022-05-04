The Conversation: США и НАТО определились с военной стратегией на Украине

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон надеется на ослабление России. На данный момент Североатлантический альянс во главе с США пытается нанести ущерб российской армии на Украине, осуществляя поставки вооружения для ВСУ. Однако, по мнению экспертов издания The Conversation, американская тактика довольно рискованная.

Аналитики не исключают, что некоторые страны НАТО не согласятся с мнением полного восстановления территориальной целостности Украины. Также не стоит забывать о возможном ядерном ударе в случае эскалации конфликта.

По мнению военного эксперта Майка Мартина, одной из главных задач стран коллективного Запада является успех в масштабной битве за Донбасс. Аналитик считает, что кульминация наступления произойдёт в ближайшие недели. После этого наступит период стагнации.

Вторая важная задача Запада состоит в фактической интеграции ВСУ в оборонное пространство НАТО. В Польше уже начали создавать военные центры для обучения украинских военнослужащих по стандартам военно-политического блока.