Политолог: Польша не станет вторгаться на Украину из-за западных партнёров

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы о первом этапе захвата Западной Украины Польшей. По мнению специалиста, Варшава не станет аннексировать данную территорию.

"Польша не собирается присоединять к себе какие-либо территории Украины. Во-первых, там отсутствуют регионы, в которых проживает польское население. Во-вторых, такой шаг неприемлем для западных партнёров Варшавы", — объяснил собеседник издания.

Также политолог отметил, что хоть и граждане Польши ностальгируют по Львову, они понимают: в этом городе больше нет ничего польского. По мнению эксперта, жители страны не хотят присоединять чужие территории, поскольку негативно относятся к украинцам.

"Галичину, Волынь без украинцев польское общество с радостью присоединило бы к стране, но с украинцами — нет. Польша хочет видеть на этих территориях зависимое от неё государство, без формального включения в свой состав", — заключил специалист.

Ранее Кива сообщил, что польские власти запустили первую стадию оккупации земель Украины. Как подчеркнул экс-парламентарий, поставленные Киеву вооружения находятся в западной части страны. По словам политика, регион присоединится к Польше через референдум.