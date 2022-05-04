Под Мариуполем уничтожен каратель по кличке "Шпрот-Скальд"

Под Мариуполем ликвидирован украинский националист Сергей Баламутовский. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный со ссылкой на собственные источники.

Военкор отметил, что Баламутовский считается одним из самых жестоких украинских карателей. Он также известен под кличкой "Шпрот-Скальд". Подробностей уничтожения журналист пока не приводит.

Заметим, российские вооружённые силы продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, начатую 24 февраля. ВСУ несут огромные потери личного состава и техники в Донбассе.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о, как минимум, пятистах погибших боевиках на Изюмском направлении под Харьковом. Собирать и хоронить тела приходится солдатам армии России.