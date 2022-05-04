GT: обвиняя Россию и Китай, США "подливают масла в огонь" на Украине

Разбрасываясь обвинениями в адрес России и Китая, США способствуют эскалации конфликта на Украине, успешно достигая свою настоящую цель. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Автор материала Сюй Лян напомнил, что Вашингтон сделал два заявления, которые откровенно противоречат друг другу. Сначала США обвинили Китай в том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине, а спустя время постпред Соединённых Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что американские власти не видят признаков вмешательства Пекина в действия России на Украине.

Сюй Лян уверен, что США делают таким образом всё возможное, чтобы раздувать конфликт на Украине, используя для этого не только снабжение Киева оружием, но и обеспечивая ему информационную поддержку.