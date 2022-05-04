Накануне экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Варшава планирует занять западную часть Украины, введя войска во Львов, а позже — присоединить эти территории к Польше по итогам референдума.
Своё мнение по данному вопросу выразил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, сдачи Западной Украины не произойдёт, поскольку этого не позволит Россия. В случае перехода указанных территорий к Польше может возникнуть прецедент по поводу принадлежности Калининградской области России.
"В этом случае, с политической точки зрения, создаётся прецедент, который, к примеру, ставит под сомнение принадлежность к России Калининградской области — бывшей Восточной Пруссии. По цепочке там уже тянутся и другие территориальные претензии стран. Польша, безусловно, этим тут же воспользуется. Она может вступить в войну", — сказал Гундаров в беседе с "МК".
Эксперт отметил, что в случае войны Европа будет помогать Польше оружием даже больше, чем Украине. Это может обернуться серьёзным мировым конфликтом.
"Но если мы её отдадим, на этой территории будет создано квазигосударство, которое станет источником постоянных военных угроз в отношении всей оставшейся Украины, а также России", — добавил эксперт.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.