Военный эксперт Гундаров: Россия не позволит Польше занять Западную Украину

Накануне экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Варшава планирует занять западную часть Украины, введя войска во Львов, а позже — присоединить эти территории к Польше по итогам референдума.

Своё мнение по данному вопросу выразил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, сдачи Западной Украины не произойдёт, поскольку этого не позволит Россия. В случае перехода указанных территорий к Польше может возникнуть прецедент по поводу принадлежности Калининградской области России.

"В этом случае, с политической точки зрения, создаётся прецедент, который, к примеру, ставит под сомнение принадлежность к России Калининградской области — бывшей Восточной Пруссии. По цепочке там уже тянутся и другие территориальные претензии стран. Польша, безусловно, этим тут же воспользуется. Она может вступить в войну", — сказал Гундаров в беседе с "МК".

Эксперт отметил, что в случае войны Европа будет помогать Польше оружием даже больше, чем Украине. Это может обернуться серьёзным мировым конфликтом.