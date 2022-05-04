Wargonzo: по "Азовстали" отработал "Змей Горыныч"

Подразделения армии России отработали по комбинату "Азовсталь" в Мариуполе из установки разминирования УР-77, которую военные называют "Урка" или "Змей Горыныч". В результате удара загорелась одна из труб завода. Момент пуска боеприпаса и последствия попадания показал военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

Военкор пояснил, что заряд представляет собой длинный шланг, к которому прикреплён боеприпас, начинённый взрывчаткой. Он повисает на позициях противника и детонирует.

По словам Пегова, на протяжении всего дня, 4 мая, "Азовсталь" обрабатывают практически в режиме нон-стоп: работают авиация, миномёты, артиллерия, а на более близком расстоянии — пехота, спецназ и снайпера. Позиции боевиков методично уничтожаются.

"Никто "азовцев"* отсюда, с этого завода, отпускать и выпускать не собирается", — констатировал журналист.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что штурм "Азовстали" не ведётся.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.