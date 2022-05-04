Власти Крыма опровергли очередную страшилку-фейк из Украины — на этот раз "соседи" стали писать о якобы возможном теракте на Крымском мосту 9 мая (другой вариант — атаке на мост со стороны Украины).
"По крайней мере, на это указывает таймер, размещенный на новом сайте. Также там оставили "послание" россиянам. Представляем, как подгорает …"- пишут авторы украинского агентства "Униан".
"УНИАН давно превратился в помойку, а не главное агентство Украины. У нас в Крыму введён "жёлтый уровень" угрозы, всё службы работают. Мост под надёжной защитой ПВО и спецслужб", — заявил Pravda.ru советник главы Крыма Олег Крючков.
Отметим, что ранее на Украине уже создавали сайт-счётчик "сколько осталось до того, как будет выгнан Черноморский флот" — на нем также была анимация уходящих в море кораблей и машущих платочками украинцев. Однако, ещё до окончания "отсчёта" Крым стал российским.
Кроме того, в последние дни украинцы в соцсетях и мессенджерах распространяют фейки о якобы:
"Особенное пристрастие у "небратьев" к 9 мая. Горит, печет, как у чертей от ладана" — пишут в соцсетях.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.