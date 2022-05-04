Власти Крыма опровергли атаку на Крымский мост 9 мая

Власти Крыма опровергли очередную страшилку-фейк из Украины — на этот раз "соседи" стали писать о якобы возможном теракте на Крымском мосту 9 мая (другой вариант — атаке на мост со стороны Украины).

"По крайней мере, на это указывает таймер, размещенный на новом сайте. Также там оставили "послание" россиянам. Представляем, как подгорает …"- пишут авторы украинского агентства "Униан".

"УНИАН давно превратился в помойку, а не главное агентство Украины. У нас в Крыму введён "жёлтый уровень" угрозы, всё службы работают. Мост под надёжной защитой ПВО и спецслужб", — заявил Pravda.ru советник главы Крыма Олег Крючков.

Отметим, что ранее на Украине уже создавали сайт-счётчик "сколько осталось до того, как будет выгнан Черноморский флот" — на нем также была анимация уходящих в море кораблей и машущих платочками украинцев. Однако, ещё до окончания "отсчёта" Крым стал российским.

Кроме того, в последние дни украинцы в соцсетях и мессенджерах распространяют фейки о якобы:

Якобы мобилизации 9 мая (опровергнуто властями Крыма, Кремлем и военными)

Ослаблении безопасность/введении "красного уровня угрозы" в Крыму на 9 мая (опровергнуто властями Крыма)

Якобы массовой продаже крымчанами, россиянами и особенно военными и силовиками квартир в Крыму (опровергнуто всеми, включая риелторов, застройщиков, власти Крыма, и т. п.)

Якобы угрозах Крымскому мосту, автотрассам, паркам, ж/д сообщению (опровергнуто спецслужбами и властями Крыма)

Другие фейки

"Особенное пристрастие у "небратьев" к 9 мая. Горит, печет, как у чертей от ладана" — пишут в соцсетях.