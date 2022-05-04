Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о подвиге российского военного, который был ранен на Украине и в течение 12 дней полз с гранатами в руках к расположению армии России.
Осипов посетил в Санкт-Петербурге госпиталь, где лечатся солдаты из Забайкалья и Бурятии, получившие ранение в ходе спецоперации на Украине.
Губернатор сообщил о судьбе Алексея Лиханова из села Ундино-Поселье, которые после ранения сумел оказать себе медпомощь и добраться с гранатами в руках к расположению Вооружённых сил РФ
"Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил", — написал Осипов в соцсети.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.