Раненный на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о подвиге российского военного, который был ранен на Украине и в течение 12 дней полз с гранатами в руках к расположению армии России.

Осипов посетил в Санкт-Петербурге госпиталь, где лечатся солдаты из Забайкалья и Бурятии, получившие ранение в ходе спецоперации на Украине.

Губернатор сообщил о судьбе Алексея Лиханова из села Ундино-Поселье, которые после ранения сумел оказать себе медпомощь и добраться с гранатами в руках к расположению Вооружённых сил РФ