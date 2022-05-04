ВС РФ открывают трёхдневный гуманитарный коридор с "Азовстали"

Вооружённые силы России 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 по московскому времени открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство сообщает, что с территории завода будут эвакуированы гражданские лица — рабочий персонал, женщины и дети. А о нахождении этого мирного населения в подземных бункерах "Азовстали" в очередной раз заявляет Киев, подытожило Министерство.

"Вывод мирных граждан будет обеспечен в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", — отмечают в Минобороны РФ.

В этот период ВС России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят всякую стрельбу, а боевые группы отведут на безопасное расстояние.