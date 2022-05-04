Арахамия: Армия России прорвалась на "Азовсталь" в Мариуполе

Российские войска вошли на территорию завода "Азовсталь". Об этом заявляет, глава фракции партии "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью RFE.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", — заявил Арахамия, сославшись на слова командира нацбата "Азов"*.

Ранее была информация, что Киев потерял связь с нацистами. Вероятно, связь восстановить получилось.

В украинских СМИ также появились сообщения, что войска ВС РФ и силы ДНР прорвались на металлургический комбинат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.