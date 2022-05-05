The Hill: США наращивают темпы обучения ВСУ использованию западных вооружений

США стали наращивать темпы обучения украинских солдат использованию западных вооружений. Об этом сообщает американская газета The Hill.

По информации издания, сотни военных из Украины сейчас проходят обучение по использованию гаубиц, беспилотных летательных аппаратов и радаров в Европе.

"Американские военные наращивают темпы подготовки украинских сил к применению техники", — сказано в статье.

The Hill отмечает, что свыше 220 представителей ВСУ уже научились пользоваться американскими артиллерийскими установками — гаубицами М777.

Кроме того, в материале подчёркивается: ещё 20 украинских военных в воскресенье, 1 мая, завершили курс обучения по применению беспилотника Phoenix Ghost. По данным Пентагона, Украина получила 121 такой аппарат. Предполагается, что на этой неделе 50 украинцев присоединятся к обучению.