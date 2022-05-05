В Приднестровье нейтрализовали дрон со взрывчаткой

Министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что на территории региона нейтрализовали беспилотный летальный аппарат с бомбой. Предположительно, дрон отправили с территории Украины, сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

"Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра "Маяк", — заявил Игнатьев, передаёт "Россия-24".

По словам главы МИД ПМР, скорее всего, аппарат запустили на Украине, в шести километрах от границы республики. Также дипломат подчеркнул, что власти ожидают новые террористические атаки.

Ранее сообщалось, что дрон со взрывчаткой, который пытался третьего мая атаковать радиотелецентр "Маяк" в Приднестровье, прилетел из Одесской области.