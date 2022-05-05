Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ВС РФ будут поражать транспорт НАТО, перевозящий вооружение для ВСУ по территории Украины. По его мнению, Запад игнорирует это предупреждение Москвы.

"Проблема в том, что на Западе не слышат эти предупреждения России. Первым делом Россия выводит из строя тяговые подстанции, что лишало Киев возможности использовать электропоезда. Сначала речь шла о Западной Украине, потом о центральной", — сказал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура разрушается частично с целью сохранения путей для перемещения гражданского населения. Трудность заключается в том, что Украина зачастую перевозит военную технику вместе с пассажирскими вагонами, поэтому главными целями для поражения остаются места скопления западного оружия.