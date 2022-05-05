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Автор Петр Ермилин

Ходарёнок: у НАТО не может быть данных о положении штабов ВС РФ на Украине

Силовые структуры

США могут передавать данные о перемещениях российских узлов связи на Украине после анализа информации со своих спутников радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Но это уже не режим реального времени. Такое мнение высказал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: у НАТО не может быть данных о положении штабов ВС РФ на Украине

Так эксперт прокомментировал статью в New York Times о том, что США тайно передают украинским военным разведданные о местонахождении мобильного штаба, который часто перемещается. И якобы из-за этого погибло несколько офицеров российской армии.

Если верить публикации, то складывается впечатление, что некий главный штаб группировки российских сил в рамках СВО бегает от точных ударов ВСУ по всей Украине и не может найти себе убежища, заметил Ходарёнок.

Он пояснил, что на самом деле на анализ данных может уходить достаточно много времени, как минимум часы. Поскольку узлов связи различного уровня в зоне боевых действий много и выделить крупный, в который стекаются веерные ответы от подчиненных узлов не так просто.

При этом гарантировать, что украинская сторона после получения данных нанесла удар по штабу какого-либо уровня, американская сторона не может. Она может лишь утверждать, что предоставила данные о районе, в котором какое-то время назад находился узел связи, добавил эксперт.

По его словам, на территории самой Украины находятся штабы полкового и батальонного уровня, штабы оперативных соединений, и их довольно много. Но данных по их местоположению у американской стороны, а также у НАТО нет, и не может быть.

Также нет и средств разведки, которыми бы они могли выявить местоположение штабов группировки сил ВС РФ.

"Главного же мобильного штаба, в котором высокопоставленные военачальники находятся, и который бегает, по мнению NYT, от ударов украинской стороны, на Украине просто не существует. Управление высшего звена осуществляется с территории России удалённо", — заметил военный журналист.

Полковник запаса сделал из всего следующий вывод: США создают прямую угрозу нашим центрам связи. Пора начать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве и других локациях на Украине, где присутствуют высокопоставленные советники из Пентагона, призвал он.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу сша нато россия украина
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