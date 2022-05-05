Депутат Выборный: Киев безуспешно провоцирует РФ, обстреливая белгородские сёла

Зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировал обстрел ВСУ сёл Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области. По мнению российского парламентария, Киев пытается спровоцировать Москву на кардинальные действия.

"Стиль исключительно террористов. Именно они совершают преступления против мирного населения. Украина хочет спровоцировать Россию на более серьёзные действия", — сказал депутат.

Вместе с этим он отметил, что российские военные никогда не поддадутся на подобные провокации и не станут вредить не только обычным гражданам, но и пленным боевикам. По словам члена ГД, ВС РФ не нарушат международное право.

"Такие провокации о многом говорят. Мы понимаем необходимость укреплять систему обеспечения безопасности нашей территории, принимать решительные системные действия", — заключил собеседник издания.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинских военных. По информации руководителя региона, ВСУ разрушали дом и гараж.