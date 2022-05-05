ВСУ официально заявило об отказе от нормального обращения с военнопленными из ВС РФ и ЛДНР и заявило, что будет убивать всех русских солдат, кроме полковников.
Бандеровцы уверены, что в плен брать российских солдат не надо, а можно только не ниже подполковника. Остальных уничтожать. Абсолютно нацистские тезисы.
"Вашу нацию в принципе нужно уничтожить …это война на уничтожение", — заявляют боевики.
Видеоролик предоставляет военный корреспондент Александр Коц.
Итак, как и их исторические предшественники, укронацисты собираются вести войну на уничтожение. Это подтверждение нашего правильного курса на денацификацию.
"Однако, как только такие деятели попадают в плен, они сразу начинают рассказывать о том, что они повара, водители, воевать не хотели, хотели просто подзаработать денег и т. д.", — отмечает военный эксперт Борис Рожин.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.