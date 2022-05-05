ВСУ заявило об отказе от нормального обращения с пленными и будет убивать их

ВСУ официально заявило об отказе от нормального обращения с военнопленными из ВС РФ и ЛДНР и заявило, что будет убивать всех русских солдат, кроме полковников.

Бандеровцы уверены, что в плен брать российских солдат не надо, а можно только не ниже подполковника. Остальных уничтожать. Абсолютно нацистские тезисы.

"Вашу нацию в принципе нужно уничтожить …это война на уничтожение", — заявляют боевики.

Видеоролик предоставляет военный корреспондент Александр Коц.

Итак, как и их исторические предшественники, укронацисты собираются вести войну на уничтожение. Это подтверждение нашего правильного курса на денацификацию.