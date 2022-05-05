Главком ВСУ Залужный: мы поддерживаем регулярную связь с генералом Милли

Согласно заявлению главнокомандующего военными силами Украины Валерия Залужного, данные об оперативной обстановке в местах боевых действий регулярно поступают военному начальству США.

Залужный добавил, что украинское руководство уже ввело в курс своих американских кураторов о том, что основные бои между российскими и украинскими военными силами сейчас идут в окрестностях Луганска.

"Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли… Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Конкретно, о смещении основных усилий противника на луганское направление", — сообщил Залужный.

По словам Залужного, бойцы ВСУ не только учатся применять вооружение, присланное им НАТО, но и сами могут чему-то научить своих западных наставников в плане ведения боевых операций.