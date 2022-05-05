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Автор Мария Карева

В ходе СВО бронетехника украинских силовиков под Изюмом была уничтожена

Силовые структуры

В результате боевых действий в населённом пункте Боровая (с 2020 года Изюмский район. — Прим. ред.) Харьковской области союзные войска ликвидировали бронетехнику противника. Военные корреспонденты "Русской весны" отмечают, что разбитая техника ВСУ встречается во многих районах Украины.

Российским военным удалось закрепиться на левобережье Оскольского водохранилища, которое располагается на юго-востоке Харьковской области. Совместно с подразделениями Народной милиции ЛДНР производится наступление на укреплённые районы боевиков украинской армии.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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