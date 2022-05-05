Джонсон и Зеленский обсудили по телефону поставки оружия большей дальности

Глава правительства Британии Борис Джонсон и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонных переговоров обсудили передачу Киеву вооружения большей дальности. Об этом рассказали представители канцелярии премьер-министра королевства.

"Политики обсудили происходящее на поле боя и потребности ВСУ, в том числе поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок мирного населения", — написали на официальном сайте правительства Великобритании.

Вместе с этим, по информации канцелярии Джонсона, мировые лидеры обратили внимание на важность организации международного расследования конфликта на Украине. Необходимо наказать виновников событий, подчеркнули политики.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что американские гаубицы, которые поставляют Киеву, можно назвать хорошей и опасной техникой. Однако, по словам специалиста, армия России ликвидирует оружие во время транспортировки.