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Автор Евгения Васильева

Джонсон и Зеленский обсудили по телефону поставки оружия большей дальности

Силовые структуры

Глава правительства Британии Борис Джонсон и украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонных переговоров обсудили передачу Киеву вооружения большей дальности. Об этом рассказали представители канцелярии премьер-министра королевства.

Джонсон и Зеленский обсудили по телефону поставки оружия большей дальности

"Политики обсудили происходящее на поле боя и потребности ВСУ, в том числе поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок мирного населения", — написали на официальном сайте правительства Великобритании.

Вместе с этим, по информации канцелярии Джонсона, мировые лидеры обратили внимание на важность организации международного расследования конфликта на Украине. Необходимо наказать виновников событий, подчеркнули политики.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что американские гаубицы, которые поставляют Киеву, можно назвать хорошей и опасной техникой. Однако, по словам специалиста, армия России ликвидирует оружие во время транспортировки.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша всу россия украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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