Кадыров о Попасной под контролем РФ : наши отряды уверенно вышибают бандитов

Город Попасная в ЛНР находится под контролем войск РФ и Луганской народной республики, хотя остатки украинских националистов в этом населённом пункте пытаются оказывать отчаянное сопротивление. Так описал ситуацию в Попасной глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что силы ЛНР и РФ уверенно выбивают националистов из хорошо укреплённых домов и сооружений, и украинские боевики ничего не могут с этим поделать.

"Несмотря на ожесточённое сопротивление бандеровцев, наши отряды уверенно вышибают бандитское отребье из хорошо подготовленных к долгой обороне домов и всевозможных инженерных сооружений. Город расположен на возвышенности и поэтому украинские бандформирования цепляются за каждый метр выгодной и отлично простреливаемой позиции", — сообщил Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что пройти незамеченными мимо чеченских подразделений невозможно. В связи с этим он вспомнил инцидент в Попасной, когда в один из домов города пробрались трое диверсантов, которые просто не знали, как рискуют, заходя на контролируемую чеченскими и российскими военными территорию.

Накануне, 4 мая, Кадыров рассказал, что город Рубежное в ЛНР понемногу возвращается к "нормальной человеческой жизни".