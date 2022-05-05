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Автор Светлана Нерадовская

Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз предложил сопротивляющимся украинским националистам сдаться российским военным. Он отметил, что сопротивление не имеет смысла, к тому же им гарантируется жизнь, если они решат сложить оружие.

Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие

Кадыров отметил, что если сдаваться боевики не намерены, они будут ликвидированы.

"Наши бойцы уже давно вам показали, кто в доме хозяин. Сопротивление бесполезно, лучше сложите оружие и сдавайтесь российским войскам. Тем самым вы сможете сохранить свои жизни. Если такое предложение вас не устраивает, то для вас только одна дорога — на кладбище", — сказал лидер Чечни.

По словам Кадырова, все действия, которые предпринимают украинские военные, прячась и стреляя из натовского оружия, являются бессмысленными.

Ранее Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР уже перешёл под контроль войск РФ и ЛНР, хотя остающиеся там украинские националисты и продолжают сопротивляться изо всех сил.

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы чечня украина рамзан кадыров
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