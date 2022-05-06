Welt: ФРГ провалила поставки оружия Украине из-за запрета Швейцарии

Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard из-за запрета Швейцарии на реэкспорт в зону боевых действий вооружения. Как уточняют источники, в стране производят боеприпасы к заявленным установкам.

Власти ФРГ анонсировали поставку Gepard ещё в середине апреля. Но в Киеве заявили, что уже спустя неделю стало известно, что оружие "застряло" в стране.

"Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт", — пишет Welt со ссылкой на источник в киевской власти.

Согласно информации издания, выбор оружия для поставок был "очень странным", поскольку в конце февраля немецкие власти заявили, что у них самих не хватает боеприпасов к зенитным установкам. А имеющиеся в наличие снаряды, вряд ли сильно помогут.