На напичканную под завязку оружием квартиру в Херсоне наткнулись российские военные. Согласно информации Минобороны РФ, там сторонник "Правого сектора"* готовил взрывное устройство, предположительно, для теракта на День Победы.
Кроме химикатов для бомбы, военные нашли оружие и нацистскую литературу. О "подозрительном" соседе рассказали жильцы дома.
"По информации, полученной российскими военными от жильцов дома, гражданин, проживающий в квартире, увлекался электрикой, работал исключительно по ночам. Также в его квартире они видели флаг запрещённого в России "Правого сектора"*, — сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в квартире обнаружили:
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ;
* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.