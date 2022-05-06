Минобороны РФ: "Правый сектор"* готовил теракт в День Победы в Херсоне

На напичканную под завязку оружием квартиру в Херсоне наткнулись российские военные. Согласно информации Минобороны РФ, там сторонник "Правого сектора"* готовил взрывное устройство, предположительно, для теракта на День Победы.

Кроме химикатов для бомбы, военные нашли оружие и нацистскую литературу. О "подозрительном" соседе рассказали жильцы дома.

"По информации, полученной российскими военными от жильцов дома, гражданин, проживающий в квартире, увлекался электрикой, работал исключительно по ночам. Также в его квартире они видели флаг запрещённого в России "Правого сектора"*, — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в квартире обнаружили:

гранатомёты,

стрелковое оружие,

тротил,

боеприпасы.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ;

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ