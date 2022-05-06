СК расследует факт издевательства грузинского наёмника над пленным на Украине

Следком Российской Федерации в расследовании установит обстоятельства издевательства наёмника из Грузии над пленным военнослужащим ВС РФ на Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"СКР в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела", — сказано в ведомстве.

Следственный комитет России сообщает, что ранее в соцсети появилось видео, где грузинский наёмник избивает пленного военнослужащего из РФ, пытаясь его так заставить произносить оскорбительные фразы в адрес российского руководства и России.

Подобное поведение — грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Сотрудники СКР примут все меры к установлению лиц, причастных к данному преступлению", подытожили в Следкоме России.

Ранее стало известно, что ВС РФ обнаружили камеру пыток и заминированное тело человека в форме российской армии у города Херсона.