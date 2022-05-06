Следком Российской Федерации в расследовании установит обстоятельства издевательства наёмника из Грузии над пленным военнослужащим ВС РФ на Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"СКР в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела", — сказано в ведомстве.
Следственный комитет России сообщает, что ранее в соцсети появилось видео, где грузинский наёмник избивает пленного военнослужащего из РФ, пытаясь его так заставить произносить оскорбительные фразы в адрес российского руководства и России.
Подобное поведение — грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Сотрудники СКР примут все меры к установлению лиц, причастных к данному преступлению", подытожили в Следкоме России.
Ранее стало известно, что ВС РФ обнаружили камеру пыток и заминированное тело человека в форме российской армии у города Херсона.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.