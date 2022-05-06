Экс-депутат Рады Журавко: киевские власти скрывают реальные потери ВСУ

По словам бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко, украинское командование сильно преуменьшает и не договаривает насчёт реальных потерь бойцов ВСУ.

"Люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для скрытия реальных потерь", — сказал Журавко.

По словам экс-депутата, сами украинцы говорят, что потери ВСУ достигают "под 50 тысяч человек".

Журавко отметил, что родственники военнослужащих Украины протестуют "целыми бригадами", требуя предоставить им реальную информацию про их родных, занятых в военных действиях.

В завершение бывший депутат Рады призвал родственников военнослужащих, воюющих в 57-й бригаде, организовать общий сбор в городе Кропивницкий Кировоградской области, прямо на центральной площади. Журавко предложил им выразить своё возмущение такими проблемами, как "отсутствие ротации, отсутствие у них и воды, безответственное командование и возможное письменное обращение к главнокомандующему", и совместно заняться их решением.