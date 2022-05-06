По словам бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко, украинское командование сильно преуменьшает и не договаривает насчёт реальных потерь бойцов ВСУ.
"Люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для скрытия реальных потерь", — сказал Журавко.
По словам экс-депутата, сами украинцы говорят, что потери ВСУ достигают "под 50 тысяч человек".
Журавко отметил, что родственники военнослужащих Украины протестуют "целыми бригадами", требуя предоставить им реальную информацию про их родных, занятых в военных действиях.
В завершение бывший депутат Рады призвал родственников военнослужащих, воюющих в 57-й бригаде, организовать общий сбор в городе Кропивницкий Кировоградской области, прямо на центральной площади. Журавко предложил им выразить своё возмущение такими проблемами, как "отсутствие ротации, отсутствие у них и воды, безответственное командование и возможное письменное обращение к главнокомандующему", и совместно заняться их решением.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.