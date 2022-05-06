Забаррикадированным на "Азовстали" боевикам приходится есть собачий корм

По словам военного корреспондента Дмитрия Стешина, боевикам украинского батальона "Азов"* приходится совсем туго. Об этом говорит тот факт, что военные вынуждены питаться собачьим кормом.

Военкор продемонстрировал в "МК" снимки из бункера завода "Азовсталь", на которых можно рассмотреть, как один из азовцев солит собачьи консервы. Фотография сопровождается поясняющей подписью, сделанную украинским волонтёром, которая развеивает остатки сомнений — военный ВСУ на самом деле посыпает солью корм для домашних питомцев.

Сам Стешин вспомнил, что тоже когда-то пробовал консервы для животных.

"Приходилось пробовать в 90-х, в голодную юность. Но зачем корм солить? Он и так достаточно соленый", — отметил блогер.

Однако корресподент не исключает, что этот кадр может быть постановочным, просто на потеху публике.

"Продажа номера, как говорят в цирке", — резюмировал Стешин.

Ранее в ООН уведомили, что из "Азовстали" было эвакуировано 500 человек.