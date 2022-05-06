Бывший украинский военный рассказал о разочаровании в ВСУ и переезде в Россию

Несколько лет назад в Московскую область вместе со своей семьёй переехал из Харькова бывший украинский военный офицер. В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" офицер признался, что причиной увольнения из украинских вооружённых сил стало разочарование и чёткое осознание того, что всё в них продаётся и покупается.

По словам ВСУшника, во время его службы в Киеве он своими глазами смог увидеть масштабы коррупции в украинской армии - на складах полностью отсутствовали все ценные вещи, которые были уже проданы и которые приходилось списывать вместо принятия на баланс.

"Было ощущение, что в армии все продается и все покупается. Я принял решение оставить службу и вернуться в Харьков", — вспомнил рассказчик.

В начале российской спецоперации, живя в Харькове, офицер отметил, что украинские СМИ в один голос заявляли, что город обстреливается русскими, хотя сами жители видели, что это неправда.

"В украинских СМИ говорили, что наш район обстреливает российская армия. Однако прилеты, напротив, шли из самого центра Харькова", — сказал бывший военный.

Бывший ВСУшник отметил, что оставаться в Харькове стало опасно, сочувствующих России забирала СБУ, в интернете было большое количество призывов к убийствам русских.

Бывшему офицеру ВСУ чудом удалось выбраться из Украины и приехать сначала в Крым, а затем в Подмосковье, к дальним родственникам.