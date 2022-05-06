Турчак и Пушилин прибыли в Херсон: "Россия здесь навсегда"

Глава ДНР Денис Пушилин и генсек "Единой России" Андрей Турчак приехали в Херсон, где встретились с новым руководителем Херсонской области Владимиром Сальдо.

На встрече обсуждалась ситуация в городе, гуманитарные потребности и сотрудничество в торговой сфере.

Пушилин заверил Сальдо, что Донецкая Народная Республика готова покупать у Херсона продукты питания, в частности овощи.

На мероприятии Турчак подчеркнул:

"Россия здесь навсегда!"

Ранее советник президента РФ Богдан Безпалько выразил уверенность, что Херсонская область будет включена в состав России, как и другие области юго-востока Украины.