Глава ДНР Денис Пушилин и генсек "Единой России" Андрей Турчак приехали в Херсон, где встретились с новым руководителем Херсонской области Владимиром Сальдо.
На встрече обсуждалась ситуация в городе, гуманитарные потребности и сотрудничество в торговой сфере.
Пушилин заверил Сальдо, что Донецкая Народная Республика готова покупать у Херсона продукты питания, в частности овощи.
На мероприятии Турчак подчеркнул:
"Россия здесь навсегда!"
Ранее советник президента РФ Богдан Безпалько выразил уверенность, что Херсонская область будет включена в состав России, как и другие области юго-востока Украины.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.