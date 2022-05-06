Breitbart: В США не хватает солдат — виноваты ожирение и гендерное равенство

Начальник генерального штаба армии США Джеймс МакКонвилл заявил, что Штаты сократят численность сухопутных войск.

Это будет сделано из-за трудностей при наборе в ВС. За несколько лет войска сократятся с 485 тыс. до 473 тыс. в 2023 г., сообщает Breitbart.

В 2018 году экс-начальник генерального штаба и действующий главком Марк Милли хотел довести численность сухопутных войск до 500 тыс. В 2021 г. МакКонвилл называл 550 тысяч оптимальным количеством солдат для выполнения стратегических целей.

Сегодня только 23% молодых граждан США годны к военной службе, а главные проблемы американской молодёжи — ожирение и слабая физическая подготовка. 83% молодых мужчин и женщин, поступающих в ВС, являются выходцами из семей военных.

Но несмотря на нехватку "в живой силе", американские власти готовы уволить тысячи за несоблюдение мандата администрации Байдена в отношении вакцин. Помимо этого, идеологический приоритет в Вооружённых силах обретают гендерное равенство и критическая расовая теория, что сильно политизирует армию.